Uomini e Donne Maria De Filippi mette una non scelta sul trono? Sarebbe in debito nei suoi confronti

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La stagione televisiva disi è appena conclusa ma spuntano già indiscrezioni sui tronisti che debutteranno a settembre 2024, tra cui spunta anche quella di una famosa corteggiatrice nonche avrebbe un favore in sospeso conDe. La conduttrice non ha preso le sue difese quando le sono state rivolte accuse importanti in studio ed ora potrebbe scusarsindola sulnella prossima edizione. Ma vediamo chi è lei e cosa pensa di tutta questa situazione.: corteggiatrice nonpotrebbe diventare tronista Stiamo parlando di Marika Abbonato, l’ex corteggiatrice di Daniele Paudice che non è stata, come abbiamo visto poco fa nella puntata diin cui il tronista ha scelto di lasciare il programma con Gaia Gigli.