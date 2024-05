Tommaso De Simone confermato presidente della Camera di commercio di Caserta

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CNA Campania Nord: la grande competenza diDee la sua dedizione al lavoro sono una garanzia per tutto il mondo produttivo «Complimenti e buon lavoro aDeper la sua riconferma alla guidadidi. La sua grande competenza e la sua dedizione al lavoro sono una garanzia per il mondo produttivo di Terra di Lavoro in un momento storico delicatissimo quale quello che stiamo vivendo. De, infatti, ha dimostrato negli anni di saper affrontare le problematiche dei singoli comparti e, nel contempo, di avere una visione d’insieme di territorio che ha permesso alla nostradidi essere un attore principale nel difficile compito di pianificazione territoriale alla quale è chiamata.