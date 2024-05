Tommaso Baroldi custodisce gli insegnamenti del nonno Giambattista

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La sesta puntata di ‘X, Y, Z Generazioni a confronto’ vi stupirà. Il confronto tra generazioni si amplia ulteriormente nell’intervista ae al nipote. L’emozione dinel ricordare la sua infanzia racchiude la profondità del cambiamento delle relazioni in famiglia. D’altra parte perle cose più importanti sono i momenti condivisi con ile i suoi racconti sono veri e propridi cui fare tesoro per il proprio futuro, senza dare nulla per scontato. ‘X, Y, Z Generazioni a confronto’ affronta i temi della scuola, dell’attualità, delle relazioni e dell’inclusività, per un confronto sincero tra generazioni. L’obiettivo? Usare la telecamera per abbattere le barriere di comunicazione in famiglia, puntando l’attenzione su una fase critica della vita dei giovani studenti e altrettanto enigmatica per i genitori.