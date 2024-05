Fonte : thesocialpost di 29 mag 2024

“Tra un po’ vi dirò il tempo reale di attraversamento. ” Un’ora dopo, mentre è finalmente sul traghetto, aggiunge: “Venitemi a dire che il Ponte non serve. Mi sembra di essere in un cartone dei Flintstones, ve li ricordate gli Antenati? Siamo così nel 2024!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da elly schlein (@ellyesse) Secondo Zangari, chi non viaggia abitualmente non comprende l’importanza del Ponte.

Ponte sullo Stretto pendolare ribatte a Elly Schlein | Ma quali 20 min anche oggi un’ora e mezza per 3km