Non sono io a dover giudicare | Toti la lezione della De Micheli al suo Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Paolo Emilio Signorini? Sembrava così una brava persona. Il grande corrotto, stando alla tesi dell'accusa dell'inchiesta di Genova, era un uomo al di sopra di ogni sospetto. Anche agli occhi di chi lo aveva nominato alla presidenza dell'Autorità del Porto. «Io per la verità l'ho riconfermato», sostiene Paola De, ministro delle Infrastrutture ai tempi del governo giallorosso (Conte 2), «Si era insediato con il ministro Delrio e l'ho riconfermato».Nessun sospetto mai sulla sua vita allegra? «Parliamo del 2020 e ai tempi non c'era nessuna evidenza di quanto risultato poi dalle intercettazioni. Iogarantista, continuo a esserlo, e non faccio processi. Se vuole proprio saperlo, le dico che quanto ho letto mi turba, tuttavia è innegabile che, al momentonomina esua conferma, Signorini avesse una storia manageriale importante e adatta al ruolo».