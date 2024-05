La Virtus cade a Venezia | sconfitta 78-73 in gara 3 di semifinale scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

29 maggio 2024 – Si va a gara 4. La Virtus Bologna cade al Taliercio di Venezia 78-73 in gara 3 di semifinale dalle Reyer padrona di casa che così accorcia le distanze sul 2-1 nella serie. Ci sarà bisogno almeno di gara 4 per decidere chi tra bianconeri e lagunari approderà in finale. La Virtus non riesce infatti a piazzare il primo colpo da ko, e tornerà in campo, ancora sul parquet dei veneti tra meno di 48 ore. Alla formazione di Luca Banchi costa carissimo il blackout subito nella terza frazione di gioco, quando avanti di 15 si è fatta rimontare e raggiungere da Venezia, nonostante un eccellente avvio di sfida da parte dei biaconeri. Bologna ancora senza Lundberg; Banchi che si presenta in campo con Hackett, Cordinier, Abass, Shengelia e Zizic, tenendo in avvio in panchina Dunston e soprattutto capitan Belinelli.