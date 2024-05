La maledizione dei cantieri muore cadendo dal capannone | l’ispezione finisce in tragedia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Gualdo Tadino (Perugia), 29 maggio 2024 – La scia di sangue delle vittime del lavoro continua. L’ultima è Gaetano Ruiz De Ballesteros, 44 anni, geometra di Gualdo Tadino, morto ieri mattina dopo un volo di circa sei metri. Si trovava sul tetto di una Modena, quando la copertura ha ceduto sotto i suoi piedi e lui si è schiantato a terra. L’uomo era in una struttura in disuso, in via Monti, all’angolo con via Barchetta, nell’ex sede della Gls dove sono in corso lavori di recupero dell’immobile. Il geometra stava effettuando un sopralluogo per poi avviare i lavori sulla copertura delinsieme ad alcuni colleghi quando, all’improvviso, la copertura ha ceduto. Gaetano è precipitato al suolo, nella parte interna del