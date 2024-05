Gli steward non lo fanno entrare | Angelo Bonelli come Fantozzi in Albania

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Com'è umano, lei! Il Secondo Tragicosi presenta di buon mattino a Shengjin, Nord -Ovest dell', dov'è in costruzione il centro-migranti frutto dell'accordo tra Roma e Tirana. Il capo dei Verdi, arruffatissimo, vuoleper provare a denunciare anche lui i ritardi dei lavori (che non sono così in ritardo),hanno fatto pochi giorni fa alcuni onorevoli del Pd nella vicina Gjader, struttura che i dem hanno descrittouna sorta di Guantanamo per richiedenti asilo, e ora gli stessi dem protestano perché Guantanamo non è ancora pronta. Ci vuole un certo talento, ma Elly ne ha vendere., giacca grigia che ne esalta i lineamenti, arriva al cancello e viene immediatamente rimbalzato da due addetti con la pettorina gialla e gli occhiali da sole, per intenderci quelli che ci sono fuori dagli stadi.