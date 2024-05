Cos' è il Durc di congruità e come funziona la regolarizzazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma. 29 maggio 2024 – La grande movimentazione del mercato edilizio italiano, unito alla maggiore concessioni di bonus governativi in questo campo, ha reso necessario l’introduzione di un documento in grado di garantire gli obblighi contributivi delle imprese. Si tratta deldi, ovvero del Documento unico di regolarità contributiva, il quale ha il principale obiettivo di verificare la corrispondenza esistente tra il volume di lavoro dichiarato dalle imprese e quello che viene effettivamente svolto dalle stesse. Il focus è, naturalmente, sui lavori del settore edilizio, con ilche mira a contrastare il lavoro in nero e a garantire gli obblighi contributivi delle realtà economiche che operano in questo settore. Cos’è ildiIldiè stato introdotto in Italia dal decreto Semplificazioni (Legge 120/2020) e successivamente regolato dal DM 143/2021.