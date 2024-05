Più sharing mobility meno incidenti in città

(Di martedì 28 maggio 2024) L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando anche il mondo del trasporto. Grazie alla diffusione delle piattaforme digitali è oggi possibile, più di quanto non avvenisse in passato, di ottimizzare il funzionamento di un servizio di trasporto a chiamata attraverso l’uso di algoritmi cosiddetti di routing e di business intelligence. La piattaforma digitale non solo ha la funzione di mettere in relazione l’utente con l’operatore di trasporto attraverso un’app mobile (al posto del telefono e delle prenotazioni via sito web) ma ha il compito fondamentale di “prendere delle decisioni” in tempi brevissimi su come gestire con efficacia il servizio individuando dove si trovano i monopattini, le biciclette oppure le auto e gli scooter che possono essere noleggiati e utilizzati, indicando anche il livello di ricarica delle loro batterie.

Un anno di Bike Sharing gratuito a Forlì per gli abbonati di Start Romagna - La promozione fa parte progetto presentato da Comune di Forlì e FMI, insieme all'azienda del trasporto pubblico, per incentivare la sharing mobility

