Cina | commedia guida classifica di box office per 10 giorni consecutivi

(Di martedì 28 maggio 2024) Pechino, 28 mag – (Xinhua) – Lacinese “The Last Frenzy” ieri ha mantenuto il suo dominio nelladel boxnellacontinentale, assicurandosi la prima posizione per 10, secondo i dati del China Movie Data Information Network. Il film, che esplora le scelte di vita di fronte alla morte, ha incassato 6,09 milioni di yuan (circa 0,86 milioni di dollari) nella giornata, portando il suo incasso totale a 702 milioni di yuan dalla sua uscita il primo maggio. Segue il thriller crime d’azione “Twilight of the Warriors: Walled In”, che ha ottenuto un incasso al boxdi 5,63 milioni di yuan ieri. Il film poliziesco nazionale “Three Old Boys” si e’ piazzato al terzo posto con un incasso giornaliero di 2,22 milioni di yuan.

