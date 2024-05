28 maggio 1989 | lo scudetto dei record dell’Inter di Trapattoni

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 28 maggio 2024) LodeidiTre anni aveva impiegato Herrera per raggiungere la meta dellocon l’Inter. E sempre tre stagioni ha dovuto attendere Giovanniper assaporare la medesima gioia con i nerazzurri milanesi, dopo i 6 allori nazionali collezionati in 10 anni di guida della Juventus. Dopo che gli anni ottanta si erano aperti con la conquista di un titolo (non eccezionale, vero, ma ben costruito, ineccepibile e meritato), i nerazzurri sarebbero andati incontro ad anni dalle dinamiche e dagli esiti altalenanti, ma il più delle volte con l’amaro in bocca e con tanti rimpianti e qualche recriminazione. L’Inter mancava di continuità e non di rado fra la diciottesima e la ventitreesima giornata, grosso modo, abbandona i sogni