Qualiano | continuano a volare gli stracci Nicola Sgariglia replica a De Leonardis

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo il video del Sindaco Degli. Giunge ladel Dottor: “Ancora una volta tirato in ballo, in maniera inappropriata, dal capo dell’Amministrazione.gli. Dopo l’uscita del manifesto delle Opposizioni dentro e fuori il Consiglio comunale, in cui era stato tirato in ballo il dottor, già amministratore unico dellaMultiservizi SpA, ecco giungere unadurissima. Il dottorracconta una storia dettagliata, che risulta diversa da quella di cui parlava il Primo cittadino diche, a sua volta, sembra mancante di alcune parti fondamentali. “Nonostante la mia assenza totale dall’attività amministrativa locale, da circa sei anni, ancora una volta sono stato tirato in ballo, in maniera inappropriata, dal capo di questa amministrazione”.