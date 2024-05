Ëgo racconta ‘Amore Splatter Red Side’ | Più pesante più viscerale

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si intitola Amore(Red Side) l’ultimo album di Ëgo, lato nascosto di Amore(uscito a ottobre 2023). Il lato rosso di Amoreriprende il discorso iniziato nell’album precedente e lo amplia, delineando ulteriori sfaccettature di Ëgo. Rappresenta la disillusione dell’artista che si affaccia al mondo degli adulti, ma lo ripudia. Emozioni profonde e complesse sonote da sonorità pop punk, a cui si affianca l’urban pop, in una chiave piùa matura. «Amore(Red Side) è l’altro lato del disco, quello che ancora non avevamo detto. – dice Ëgo – Si affrontano nuove tematiche e in maniera differente. Ogni pezzo ha una sua tematica. C’è il pezzo manifesto sulla marijuana, quello più triste, un brano sull’amore… si toccano tutte le tematiche, ma il sound è piùe, anche a livello testuale, il disco è più