Cannes - Sofia Gascon | dedico il premio a tutte le persone trans

L' attrice spagnola ha vinto il premio a pari merito con Adriana Paz, Zoe Saldana e Selena Gomez per "Emilia Perez" di Jacques Audillard. È la prima volta che un'interprete trans gender riceve questo riconoscimento.Continua a leggere fanpage

Karla Sofia Gascon, migliore attrice al Festival di Cannes: «Le persone trans meritano rispetto» - Karla sofia Gascon, migliore attrice al Festival di cannes: «Le persone trans meritano rispetto» - cannes Quando muove le mani, porta il polso all’indietro, aprendo le dita in modo molto femminile. Sorride: «Le donne spagnole e italiane gesticolano in modo esagerato». Da Carlos a Karla. È la prima ... informazione

L'indie Baker, 'la Palma un sogno che fa bene al cinema' - L'indie Baker, 'la Palma un sogno che fa bene al cinema' - Il suo cinema illumina il mondo ai margini che non si vede ed in questo, nonostante la sorpresa e qualche mugugno (specie italiano), la Palma d'oro ad Anora dell'outsider indipendente Sean Baker è in ... ansa

Vincitori del Festival di Cannes 2024: Palma d'Oro ad Anora, niente premi per Sorrentino. I film premiati - Vincitori del Festival di cannes 2024: Palma d'Oro ad Anora, niente premi per Sorrentino. I film premiati - Si è conclusa la sessantasettesima edizione del Festival di cannes. La Palma d’Oro è stata assegnata al film “Anora” di Sean Baker. Nessun premio per Paolo Sorrentino. Di seguito, ecco tutti i ... notizie.virgilio