(Di domenica 26 maggio 2024) L’intervista di Fanpage.it a Steven Pifer, secondo cui non ci sono segnali chevoglia davvero trattare. E afferma: “L’ha certamente il diritto di colpire obiettivi militari e di interesse militare in Russia. Gli Stati Uniti autorizzeranno l'uso a tale scopo delle armi da loro fornite”. .

Da un lato le conquiste territoriali registrate sul campo di battaglia in Ucraina, dall’altro quelle che la Russia vorrebbe portare a casa con un decreto governativo. Come riferisce il sito del Moscow Times, le autorità di Mosca hanno deciso unilateralmente di modificare i confini marittimi del Paese guidato da Vladimir Putin con la Lituania e la Finlandia nel Mar Baltico. lanotiziagiornale

Vladimir Putin sarebbe pronto a fermare la guerra in Ucraina e a negoziare un cessate il fuoco. Secondo l’agenzia Reuters che cita quattro fonti russe, il presidente russo pone come condizione che vengano riconosciute «le attuali linee del campo di battaglia». open.online

"Armi per colpire la Russia". Perché l'ok di Stoltenberg può scatenare un'escalation - Se volevamo convincere definitivamente Mosca che di fatto siamo ... Soprattutto con droni fatti in casa, infiltrazioni di volontari russi anti putin oltre a quinte colonne annidate dietro le linee. E ... ilgiornale

"Putin non vuole la pace. Soluzione coreana è improponibile": parla l'ex ambasciatore Usa in Ucraina - " Non ci sono segnali che putin voglia davvero trattare ", dice il diplomatico americano Steven Pifer, intervistato da Fanpage.it. "E comunque gli ucraini non si fiderebbero di un cessate il fuoco che ... fanpage

La Nato entra in guerra - «Ciò che sta accadendo oggi a Bruxelles e a Washington… sta creando l'atmosfera per un eventuale conflitto militare, che potremmo anche descrivere come una preparazione all'entrata in guerra dell'Euro ... ilmanifesto