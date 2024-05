Docente non si collega in DAD a causa del malfunzionamento degli strumenti informatici per 4 giorni Licenziamento giustificato? Ecco cosa dicono i giudici

(Di domenica 26 maggio 2024) Unveniva licenziato per ragioni disciplinari per l’assenza ingiustificata protrattasi per quattroin cui era mancato almento in “dad”. Le deduzione del lavoratore veniva respinte nei gradi precedenti, come le violazioni dei termini e delle regole del procedimento disciplinare. L'articolo . .

La questione del bilanciamento tra il diritto alla privacy e l'esigenza di trasparenza amministrativa ha recentemente trovato risalto a seguito di un evento che ha coinvolto un istituto comprensivo di Milano. Quest'ultimo è stato sanzionato dal Garante della privacy per una violazione legata alla diffusione online di determinazioni in cui erano indicati i nomi di docenti assenti, sostituiti mediante supplenze brevi, comportando una sanzione amministrativa di duemila euro. orizzontescuola

Ricostruzione carriera per il personale docente: il SOLE34Ore riporta un'interessante sentenza, la n. 66/2024 della Corte di Appello di Salerno a favore di una docente che ha svolto una supplenza breve formata dalla proroga di più contratti. orizzontescuola

Il Tribunale di Padova, in particolare, ha emesso una sentenza il 23 aprile, assegnando €1.500 a un insegnante supplente che aveva fatto ricorso tramite Anief. Il giudice ha chiarito che un impegno di 150 giorni per anno scolastico è sufficiente per equiparare i diritti dei supplenti a quelli dei docenti di ruolo part-time, consentendo anche la retroattività del risarcimento per gli ultimi cinque anni. orizzontescuola

Scuola, ultimi giorni amari. La preside del Verri lascia: "Ragazzi, ho fiducia in voi" - Scuola, ultimi giorni amari. La preside del Verri lascia: "Ragazzi, ho fiducia in voi" - La dirigente nei giorni scorsi ha comunicato con una lettera sul sito della ... Nel clima di tensione l’ex preside ha ricevuto la solidarietà di 80 docenti che hanno scritto una lettera al ... ilgiorno

Docente universitario aveva incarichi in due società private, la Corte dei Conti: «Versi a Unibs 597mila euro» - docente universitario aveva incarichi in due società private, la Corte dei Conti: «Versi a Unibs 597mila euro» - Marco Perona, professore ad Ingegneria a Brescia condannato anche in appello dalla Procura contabile che però gli riconosce una parziale prescrizione e gli decurta 173mila euro dal danno erariale deci ... brescia.corriere

Niente Dante per i musulmani, la confessione della docente: «Con quei ragazzi ho già avuto problemi» - Niente Dante per i musulmani, la confessione della docente: «Con quei ragazzi ho già avuto problemi» - Il caso alla scuola media Felissent di Treviso. Ecco la ricostruzione fatta dagli studenti. L’Ufficio scolastico regionale non interviene: lo farà solo a ... tribunatreviso.gelocal