Crolla un muretto a bordo strada - sassi sulla Sp12 Il paese di Poggiridenti finisce tagliato in due

(Di domenica 26 maggio 2024): chiusa la Provinciale 21 che collega la parte bassa alla parte alta di. Ieri poco prima di mezzogiorno una secco aè franato e numerosihanno invaso la carreggiata nel tratto conosciuto come Il Circuito dell’Inferno – nei vigneti sovrastanti si coltivano le uve per produrre il prestigioso vino valtellinese – costringendo le autorità a chiudere la. In quel momento, anche per le pessime condizioni meteo, sul tratto interessato dal crollo non transitavano persone né mezzi e quindi non si sono verificati danni. Subito sul posto sono accorsi gli addetti della Provincia di Sondrio, ente proprietario della, così come le forze dell’ordine. E nel pomeriggio i mezzi preposti hanno lavorato per ripristinare la viabilità il più presto possibile. F.D.E. .