Auto sbanda e si ribalta Gravissimo un giovane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Un forte boato nella notte e poco dopo il rumore di sirene e di un elicottero che atterra. Si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata all’ospedale di Baggiovara, undi 22 anni, nato a Carpi ma residente a San Martino in Rio, che era alla guida della Renault Captur che l’altra notte si èta nel fosso a livello della rotatoria di via Mulini all’ingresso di Carpi. Le sue condizioni sono molto gravi. Per cause in corso di accertamento, la macchina, con a bordo tre ragazzi tra i 22 e i 27 anni, residenti nel reggiano, ha primato per poirsi su se stessa e finire la corsa nel canale che costeggia la strada. Secondo le prime ricostruzioni, l’mobilista avrebbe fatto tutto da solo, non sarebbero coinvolti altri mezzi: erano da poco passate le 4 quando la macchina, preveniente dalla strada Statale Romana Sud (da Modena) e diretta verso via Traversa san Giorgio, all’altezza della rotatoria ha perso il controllo.