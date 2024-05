Napoli - per Conte triennale a 6,5 milioni all’anno più due di bonus Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2024) Nicolòsulla trattativa ripresa tra De Laurentiis e Antonio. Il mister si avvicina sempre di più alla panchina del. Il presidente per il momento ha offerto un contratto fino al 2027 a 6,5 a stagione più due diin caso di qualificazione in Champions.si avvicina ascrive su Twitter: “Antoniosi avvicina acome nuovo allenatore. Contatti positivi e trattative in corso nelle ultime ore per un contratto fino al 2027 ( € 6,5M/anno + 2M diin caso di qualificazione delall’UCL)“. Antonio #is getting closer to #as new coach. Positive contacts and negotiations in progress in the last hours for a contract until 2027 (€6,5M/year + 2M ases ifqualify for UCL). #transfers https://t.co/DaWirSg88U — Nicolò(@Nico) May 25, 2024 L'articolo ilsta. .