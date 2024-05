LIVE Olimpia Milano-Brescia - A1 basket 2024 in DIRETTA | palla a due all’Unipol Forum di Assag - Shields parte in quintetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 Akele appoggia al tabellone: per gli ospiti a segno solo l’ala azzurra! 0-1 1/2 per Nicola Akele dalla lunetta: primo vantaggio del match per! Tutto è pronto per l’avvio della sfida di questa sera. Buona partita a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Napier,, Tonut, Mirotic, Melli (); Christon, Della Valle, Akele, Gabriel, Bilan () 20:40 E’ il momento della presentazione delle due contendenti: sale l’adrenalina aldio per l’inizio di questa sfida! 20:35 Squadre che sono già sul parquet dell’impianto alle porte diper il riscaldamento, con laa due che verrà alzata tra circa dieci minuti. 20:30 Derby lombardo tra i campioni d’Italia in carica che nei quarti di finale hanno battuto la Dolomiti Energia Trentino in quattro partite (3-1), mentre la Germaniha sbrigato la pratica contro l’Estra Pistoia in sole tre gare (3-0).