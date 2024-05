L' Acchiappatalenti - puntata del 24 maggio | chi è il vincitore

Zuleyha Manca poco al finale di Terra Amara. Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì al venerdì ma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio fino al 12 maggio. davidemaggio

Doppio appuntamento serale oggi, venerdì 24 maggio 2024 con la soap turca Terra Amara. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 662 e 663 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Zuleyha, durante il colloquio con il suo l’avvocato, viene a sapere che suo marito Hakan le ha lasciato una fortuna considerevole e decide di donare alla città il patrimonio ereditato. superguidatv

Tutto quello che ci aspetta nella puntata del sabato del dezi turco - Tutto quello che ci aspetta nella puntata del sabato del dezi turco - Endless Love anticipazioni della puntata di sabato 25 maggio 2024, cosa faranno Kemal e Nihan Ecco la trama del nuovo episodio di domani. gazzetta

Terra amara, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni del 24 maggio - Terra amara, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni del 24 maggio - Penultimo appuntamento televisivo con “Terra amara”, la soap opera di produzione turca in onda su Canale 5 oggi, 24 maggio 2024, a partire dalle 21.30. In attesa del gran finale, atteso per il 31 ... today

Uomini e Donne, l’ultima puntata: Tina Cipollari e il sospetto finale su Gemma, Asmaa e Cristiano sorprendono - Uomini e Donne, l’ultima puntata: Tina Cipollari e il sospetto finale su Gemma, Asmaa e Cristiano sorprendono - L’ultimo appuntamento stagionale dell’edizione 2023/24 del dating show ha risolto le frequentazioni delle ultime coppie: cos’è successo nel pomeriggio Canale 5 ... libero