Basket - Fontecchio operato al piede | Questo comporta la mia assenza al Preolimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Simonenon parteciperà alcon il resto della Nazionale italiana. Ad annunciarlo è proprio l’ala dei Detroit Pistons sul proprio profilo Instagram: “In seguito all’infortunio dello scorso 17 marzo alsinistro che mi ha impedito di giocare le ultime partite della stagione, mi sono sottoposto ieri ad un mini intervento chirurgico per risolvere completamente il problema così da riuscire a recuperare più velocemente. L’intervento è andato bene e sono già in via di guarigione. Purtroppocomporterà la miaaldi questa estate in Portorico. Rinunciare alla nazionale è per me un grande dispiacere, sarei voluto scendere in campo e rappresentare la maglia azzurra anche quest’anno, specialmente con un obiettivo così importante come l’Olimpiade. Ci tengo a ringraziare Detroit e la Nazionale che mi sono stati di enorme supporto inmomento. Come sempre sarò il primo tifoso dei ragazzi e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni e allo staff”.