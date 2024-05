Vasche in Fiera Manca una firma

(Di venerdì 24 maggio 2024) "ti i documenti termineremo i lavori". L’assessore ai Lavori pubblici Severino Giovannini replica così al consigliere di minoranza Rosanna Montani di Codogno insieme 2.0 sulledi prima pioggia nel parcheggio in costruzione del quartiere fieristico. Montani, a lavori fermi, ha incalzato il Comune a nome dei residenti: "Già a novembre l’Amministrazione conosceva l’indisponibilità di Sal al collegamento fognario delle. Il Comune ha tentato un’altra strada rivolgendosi al Regolatore delle acque, figura che rappresenta gli agricoltori e che, se darà la propria concessione, farà pagare un canone di svuotamento delle acque nella Roggia Guardalobbia". L’assessore Giovannini replica: "ti i documenti da parte del gestore della roggia, saranno portati a termine i lavori". P.A. .

