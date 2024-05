Selfie notturni con la Madonnina L’impresa dello scalatore fuorilegge Ai fan | Condividete sui social

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) di Marianna Vazzanaaccanto alla, sospeso sulla città aggrappato alla guglia con tanto di dito medio a favore di smartphone. È l’ultima impresadi un giovane milanese che colleziona “scalate“ su monumenti da pubblicare sui. La galleria di foto con laè comparsa ieri su Instagram, dove il ragazzo è seguito da quasi 28mila follower. E a documentare il tutto non manca il video: è notte – non si sa con precisione quando sia stato girato – e si vede la guglia maggiore ripresa dal basso, da una terrazza. Segue la salita di gradini e l’approdo in cima, con vista panoramica sulla città. Con i piedi che penzolano nel vuoto, rischiando la vita per un pugno di follower e la gloria sui. Il ragazzo si mostra poi a torso nudo e scrive nella didascalia una frase in inglese che si può tradurre con "questa ragazza voleva tenersi la mia maglietta".