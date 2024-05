Ciclista spericolato - Auto lo evita e cappotta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una strada, la Fogliense che in quel tratto, sembra fatta per correre. E dove gli incidenti di conseguenza sono all’ordine del giorno. Come è accaduto ieri mattina ad Oasi della Badia, a pochi metri dal Casino del Sole della famiglia Busetto e dove è in corso anche una mostra e quindi con persone che arrivano e camminano lungo la provinciale Fogliense. Unmobilista di Montecchio che stava risalendo la provinciale perre un ‘corridore‘ che ha sbagliato traiettoria, invadendo la corsia opposta, e quindi un frontale con conseguenze facilmente immaginabili, si è buttato con la suasulla scarpata. Un boato, il rumore della lamiere, i vetri del parabrezza e del lunotto che saltavano da tutte le parti, gente alla finestre. E tra quelli che sono scesi in strada per soccorrere l’mobilista anche Anna Busetto Vicari che ci scrive: "Si è verificato l’ennesimo incidente, davanti a casa nostra.