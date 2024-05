Attiva dal 1996

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dal, la Casa delle Donne di Viareggio svolge un’attività costante contro la violenza di genere. E il centro “L’una per l’altra”, attivo al suo interno dal 2001, è nato proprio con lo scopo di prevenire, contrastare e rimuovere le cause e gli effetti di ogni forma di abuso maschile sulle donne e sui minori. Per concretizzare questo impegno, oltre al lavoro delle volontarie che assistono quotidianamente le vittime di violenza e promuovono attività di sensibilizzazione, servono risorse. Sempre troppo scarse quelle pubbliche, così la solidarietà e la partecipazione di ogni singolo cittadino diventa vitale. E dunque per sostenere le attività della Casa delle Donne è possibile associarsi, e per giovedì 30 marzo, dalle 10.30 alle 19.30, nella sede di via Marco Polo è stata organizzata la festa di tesseramento. Nell’occasione saranno presentati anche i corsi estivi, il laboratorio di creta e graffiti per adulte e bambini e bambine, il corso di amigurumi, tecnica giapponese di uncinetto, di haha yoga e yoga visuale, e infine di autodifesa femminile.