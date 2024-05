Zhang ai saluti - l’Inter è di Oaktree

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Alla fine tutto secondo i piani: se non hai i soldi per ripagare un debito, perdi tutto. È quanto accaduto a Steven, l’ormai ex proprietario del. Lunga vita quindi alla nuova proprietà, il fondo di investimento californiano. L’ufficialità del passaggio di mano delle quote societarie daagli americani senza volto del fondo di private equity è arrivata ieri con un comunicato di. Causa mancato rimborso del prestito,è del Fondo “Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti daCapital Management, LP sono proprietari di FC Internazionale Milano – si legge nella nota diramata dal fondo speculativo – Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso daalle holding del, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro”.ricorda che “nel maggio 2021, conche si avviava a registrare perdite finanziarie record per l’esercizio finanziario 2020/2021,ha fornito alle holding delle risorse necessarie per stabilizzare la situazione finanziaria del club e continuare così ad operare, garantendo anche il pagamento di giocatori e dipendenti”.