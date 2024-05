Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla scelta di Daniele Paudice 23 05 24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Quella che state leggendo è la mia ultima opinionestagione 2023/24 di, e niente avrebbe potuto rappresentare meglio un’annata iniziata male e finita peggio, se non il fatto che mi capitasse di dover chiudere con ladi. Ho sperato fino all’ultimo che dedicassero un blocchetto, anche un blocchettino ino ino ino, a qualche poracciata dei nonny, così avrei scritto un’opinione intera solo su quello, e invece no, tutta la puntata è stata dedicata a staquindi non posso esimermi. E il problema grande è che io già di base mi annoio tantissimo nelle puntate delle scelte, persino quelle dei troni che mi hanno appassionato, figuratevi il mio livello di vogliomorirelasciatemiquiesanime che ho provato oggi a dovermi puppare forzatamente unadella quale mi interessava molto, molto meno rispetto alla querellefiatella dei cavalieri dell’over.

