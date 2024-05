Un pezzo che rivoluziona il look e lo rende incredibilmente sensuale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Basta conoscere i giusti trucchi di styling per trasformare l’outfit più banale in un ensemble sexy e ricercato. Nella Primavera-Estate 2024, il top è il fresco alleato su cui puntare: undai molteplici utilizzi, che spaziano dal giorno alla sera. Nella gamma dei sottogiacca di stagione, fa capolino lo slip top, elegante, in seta e bordato di pizzo. Come vestirsi a maggio: 5 outfit da copiare X Leggi anche › Romanticismo pratico: 5con abiti in pizzo da sperimentare al mare e in città Ricercato come i suoi fratelli, lo slip dress versione abito e la gonna slip skirt, ma più versatile: ecco l’identikit del modello di riferimento da acquistare oggi e custodire per la vita, oltre al modo più semplice per sfruttarlo nella mezza stagione (e oltre).