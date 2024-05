Stranieri espulsi per finta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Venerdì scorso un magrebino ha accoltellato un poliziotto riducendolo in fin di vita. Il magrebino aveva sulle spalle ben tre decreti dione mai eseguiti. Sempre venerdì scorso il Notiziario usciva in edicola con l’arresto a Saronno di un magrebino che aveva accoltellato un uomo. Anche questo accoltellatore aveva già ricevuto un decreto dione .

Diga, partito il primo cassone da Vado alla volta del porto di Genova (FOTO e - Martedì scorso il consiglio regionale della Liguria ha approvato, con non poche polemiche della ... venerdì 23 maggio, con l'evento che però non sarà probabilmente in pompa magna ma di basso profilo ...

Diga, partito il primo cassone da Vado alla volta del porto d Genova (FOTO E - Martedì scorso il consiglio regionale della Liguria ha approvato, con non poche polemiche della ... venerdì 23 maggio, con l'evento che però non sarà probabilmente in pompa magna ma di basso profilo ...