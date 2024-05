Stato palestinese - Vichi UAII a Notizie com | Azione di Norvegi - Spagna e Francia è un premio al terrorismo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 23 maggio 2024)a e Irlanda riconosceranno loil prossimo 28 maggio. Lo hanno annunciato i premier Sanchez, Gahr e Harris. Le relazioni diplomatiche hanno preso ufficialmente il via, dopo che a marzoe Irlanda, insieme con Malta e Slovenia, avevano ribadito la necessità che la Palestina venisse riconosciuta come. Ne abbiamo parlato con Celeste, presidente dell’Unione delle associazioni Italia Israele. Celeste(Ansa Foto) –.comPresidente, cosa ne pensa?“È un problema complesso e ci sono aspetti che non tornano. Il riconoscimento in sé non crea unoe ne constata l’esistenza. Esistono degli aspetti giuridici da considerare. Innanzitutto, deve esercitare un potere sul territorio. Su Gaza non è mai esistito uno. C’è Hamas, un’organizzterroristica che controlla il territorio. Non esiste il riconoscimento nemmeno in Cisgiordania, Giudea e Samaria, dove l’autoritàè presente solo a Ramallah, ma non ha il controllo di Nablus, che è a pochi chilometri.