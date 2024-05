Martina Giovannini svela la sua cotta - novità su Kumo | interviene la madre di lei

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 23 maggio 2024) Vicinissimi durante la loro esperienza ad Amici, poi il serale li ha divisi, masi sono ritrovati fuori dalla scuola mariana. I due da Silvia Toffanin hanno dichiarato di essere single, ma i fan non hanno mai smesso di pensare che stessero segretamente insieme. Poi la scorsa settimana la cantante e il ballerino hanno condiviso una loro foto mentre erano sdraiati, con tanto di cuore bianco sopra. Per molti quello scatto è stata la conferma del fidanzamento tra gli ex alunni di Amici, ma c’è chi invece pensa non sia così. Ladella ex concorrente del talent avrebbe messo un like ad un tweet in cui c’è scritto che tra la giovane ec’è solo una bella amicizia. Comunque ragazzi tranon c’è nulla, sono amici, la mamma e la cugina di lui lo confermano, ecco. #Amici23 pic.twitter.com/Os1BuoeiEr — Vanessa (@vane16786) May 22, 2024ha rilanciato con una nuova foto molto particolare… mai fidarsi di chi dice siamo amici pic.