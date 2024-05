(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – E’ ilscientifico G.di(CO) il vincitore del primo premio all’ottava edizione di Mad for, concorso nazionale promosso dalla Fondazione Diasorin, con il progetto 'Pla: un futuro sostenibile?'. Il team di studenti delha vinto 75 mila euro per implementare il proprio biolaboratorio a partire dall’anno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

Formazion, Fond. Diasorin: al liceo scientifico G. Terragni primo premio concorso nazionale Mad for science - Formazion, Fond. Diasorin: al liceo scientifico G. Terragni primo premio concorso nazionale Mad for science - Il liceo scientifico G. Terragni di Olgiate Comasco (CO) si è aggiudicato questa mattina il primo premio della ottava edizione del concorso nazionale Mad for science, promosso dalla Fondazione ... adnkronos

Mad for science, vince progetto su sostenibilità bioplastiche - Mad for science, vince progetto su sostenibilità bioplastiche - Con questo argomento è il liceo scientifico 'Terragni' di Olgiate Comasco (Como), con il progetto sulle bioplastiche 'Pla: un futuro sostenibile', il vincitore dell'ottava edizione del concorso ... ansa

Mad for Science, liceo Terragni di Olgiate Comasco: "Vincere emozione fortissima" - Mad for science, liceo Terragni di Olgiate Comasco: "Vincere emozione fortissima" - E’ il liceo scientifico G. Terragni di Olgiate Comasco (CO) il vincitore del primo premio all’ottava edizione di Mad for science, concorso nazionale promosso dalla Fondazione Diasorin, con il progetto ... adnkronos