Emanuele Orsini eletto presidente di Confindustria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) L'industriale emiliano, imprenditore dell'edilizia in legno e dell'alimentare, è da oggi il nuovodi. Designato lo scorso 4 aprile dal consiglio generale, è statooggi, dall'assemblea di via dell'Astronomia, leader degli industriali per il quadriennio 2024-2028: guida il sistema di rappresentanza degli industriali, con oltre 150mila imprese associate con più di 5 milioni di dipendenti, ed un contributo del 34% al Pil. .