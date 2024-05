Da terra di nessuno a polo che produce occupazione e ricchezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ieri alla visita del cantiere dove è in fase avanzata l’ampliamento di Scalo Milano c’erano l’assessore regionale al Territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi e il sindaco di Locate Davide Serranò che hanno apprezzato le nuove tecnologie con cui viene realizzata la nuova struttura. Scalo Milano nasce il 27 ottobre 2016 su un’area che in passato ha ospitato lo storico stabilimento prima della Saiwa e poi della Siva grazie a un lungimirante progetto di riqualificazione urbana. Le due aziende chiusero negli anni ’80-’90 e l’area rimase dismessa diventandodi, regno dell’illegalità, con rave party (e durante un rave morì anche un giovane). L’area complessiva esprimeva 174mila metri quadrati di superficie fondiaria tra industriale e terziario con una possibilità di estensione di ulteriori 30mila metri quadrati. I Lonati hanno acquistato l’intera area nel 2009 con una superficie autorizzata di 44mila metri quadrati cedendo per altro al parco Agricolo sud Milano 113mila metri quadrati che erano precedentemente edificabili con destinazione industriale.