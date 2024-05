Cordoglio al Goretti per la sorte di Maurizio - l’infermiere a cui tutti volevano bene…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un grave lutto quello che ha colpito nelle scorse ore tutto il personale dell’ospedale di Latina Santa Maria. La scomparsa diTrimarchi, infatti, è stato un brutto colpo percoloro che lo hanno conosciuto e che gli volvevano bene.per molti anni ha lavorato al Pronto Soccorso dell’ospedale civile, facendosi apprezzare per le sue qualità professionali ma soprattutto per l’empatia con la quale riusciva in un attimo ad entrare contatto con i pazienti. “Il suo rapporto con i pazienti era speciale, unico nel suo genere”, sottolineano coloro che hanno diviso con lui le lunghe e spesso angoscianti ore di lavoro. Un anno fa il trasferimento al reparto di Otorinolaringoiatria, sempre del nosocomio del capoluogo. Segretario del sindacato Usb, avrebbe a breve lasciato il lavoro per andare in pensione, ma la malattia purtroppo non gli ha lasciato scampo.