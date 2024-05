Agrigento | accoltella moglie e figli e si barrica in casa - grave un bambino di 7 anni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un’assurda tragedia familiare ha sconvolto Cianciana, in provincia di, dove come riportato dal quotidiano online LaSicilia.it un 35enne avrebbeto lae ipiccoli che vivono con loro. La donna è stata trasportata all’ospedale in ambulanza, mentre uno deiè stato trasferito con l’elisoccorso a Palermo per via delle condizioni piuttosto gravi. Secondo le ultime informazioni l’uomo si sarebbe poito incon un altroo minorenne. La dinamica della tragedia Le notizie sono ancora frammentarie ma, da quanto trapelato finora, la tragedia si è consumata a Cianciana in via Puccini. Il piùdei feriti sarebbe ilo di 7, raggiunto da diverse coltellate all’addome e portato all’ospedale dei bambini di Palermo. Ladell’uomo è stata ricoverata all’ospedale di Sciacca e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

