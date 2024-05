Soldi | su Scurati no intenti censori Rai

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 12.36 "Non possono essere attributial vertice aziendale". Così la presidente Rai,,in Commissione di Vigilanza sulla mancata partecipazione dello scrittore Antonioal programma di Serena Bortone "Chesarà..." "La ricostruzione dei fatti da parte dell'Ad in vigilanza è nella sostanza corretta, ma l'audit restituisce un'immagine della vicenda più complessa di come è stata raccontata,con disallineamenti operativi e di comunicazione"."In ogni caso non possono essere attribuitial vertice aziendale".