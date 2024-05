Roland Garros 2024 - il potenziale cammino e i possibili avversari di Jannik Sinner a Parigi

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è arrivato ae testerà la sua anca in questi giorni che ci separano dall’inizio del. La speranza è che tutto vada per il meglio e che il tennista altoatesino possa prendere parte al secondo Slam stagionale, torneo che potrebbe anche permettergli di diventare numero uno al mondo. Giovedì 23 maggio, a partire dalle ore 14:00, andrà in scena il sorteggio del main draw, conseconda testa di serie. Andiamo quindi a vedere iscenari di tabellone per l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. LE TESTE DI SERIE DEL TORNEO Dopo i primi due turni, in cui potrà trovare qualsiasi giocatori che non fa parte del seeding, al terzo roundin linea teorica potrebbe incrociare la strada con una testa di serie dalla 25 alla 32. Tra i papabili c’è anche Lorenzo Musetti. Oltre a lui ci sono Frances Tiafoe, Tallon Griekspoor, Sebastian Korda, Tomas Martin Etcheverry, Arthur Fils, Mariano Navone e Cameron Norrie.

