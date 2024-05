Il tedesco Krah imbarazza anche i suoi - lo stop dell’Afd ai dibattiti pubblici dopo lo strappo di Le Pen e Salvini

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A poco più di due settimane dalle elezioni europee, un vero e proprio terremoto scuote il fronte dei sovranisti.la rottura del Rassemblement National di Marine Le Pen e la Lega di Matteocon Alternative für Deutschland (AfD), la dirigenza del partito di estrema destra ha deciso di imporre al proprio candidato principale per le Europee, Maximilian, il divieto di qualsiasi apparizione pubblica. A renderlo noto è l’agenzia Dpa, citando un portavoce della forza politica. L’annuncio è arrivatole parole dell’eurodeputato, candidato del gruppo politico del Parlamento europeo Identità e Democrazia alla carica di presidente della Commissione Ue, che sabato scorso in un’intervista a la Repubblica non ha preso le distanza dalle SS naziste: «È sbagliato generalizzare, non tutti i membri delle SS erano criminali di guerra», le parole del politico di AfD.

