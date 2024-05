Cosa dice il manuale di IT-Alert sulle attività vulcaniche?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) C’è un po’ – per usare un eufemismo – di confusione attorno al mancato funzionamento del sistema IT-nella zona dei Campi Flegrei. Alcuni utenti si sono lamentati per non aver ricevuto quelle ormai famose e rumorose notifiche in occasione dei forti terremoti e dello sciame sismico che da tempo (e negli ultimi giorni questi fenomeni si sono intensificati) insistono sulla zona. Si tratta di un disservizio? La risposta a questa domanda è no, come spiegato all’interno di quello che potremmo definire il “operativo” del sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione. LEGGI ANCHE > Il caso dei mancati allarmi di IT-per le scosse dei Campi Flegrei Piccola premessa prima di entrare nel merito della questione: IT-è, in parte, ancora in fase di sperimentazione in tutta Italia. A partire dallo scorso 13 febbraio, però, questo sistema è in funzione per quattro rischi di protezione civile: Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica; Incidenti rilevanti in stabilimenti industriali; Collasso di una grande diga;vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano.