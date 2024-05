Chiara Mormile | Pronta a vivere il sogno Parigi 2024 Garozzo? Sarà un bravissimo medico

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “L’Olimpiade è ilche avevo da bambina. Realizzarlo è un primo traguardo. A questo punto l’obiettivoconquistare una medaglia a”. Sono le dizioni di, schermitrice della Nazionale femminile di sciabola, a margine dell’evento intitolato ‘Dall’Esopo ai Giochi Olimpici’. La romana classe ’95 è tornata dopo 15 anni all’Istituto Comprensivo Via Volsinio (che ai tempi si chiamava Scuola Media Statale Esopo) assieme al giornalista sportivo Matteo Mosciatti: entrambi hanno raccontato agli alunni della scuola frequentata da ragazzi il rispettivo percorso che li ha portati da quei banchi alla manifestazione sportiva più importante del mondo. “Sono orgogliosa di dare il mio contributo al movimento della scherma italiana che sta conquistando successi in tutto il mondo – aggiunge–. La sciabola femminile è un’arma giovane: siamo salite sul podio nelle ultime tre edizioni degli Europei e il Mondiale di Milano 2023, al netto di un risultato non entusiasmante, ci ha fornito feedback importanti”.

