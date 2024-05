(Di mercoledì 22 maggio 2024) Designati gli arbitri per le gare dell'ultima giornata di campionato- Designati gli arbitri per l'ultima giornata del campionato diA. Riflettori puntati sulla lotta salvezza e le designazioni lo confermano.

Arbitri: Orsato non chiude col botto, Doveri per Frosinone-Udinese e Massa ad Empoli-Roma - arbitri: Orsato non chiude col botto, Doveri per Frosinone-Udinese e Massa ad Empoli-Roma - L’arbitro siciliano dirigerà comunque una gara senza significati ... La Penna per il playout di ritorno di B Ternana-Bari Per il ritorno dei playout di serie B designazione blindatissima: con l’ottimo ... sport.virgilio

Milan-Salernitana, l’arbitro della sfida - Milan-Salernitana, l’arbitro della sfida - Sono stati ufficializzati gli arbitri delle gare della trentottesima giornata del campionato di serie A. L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di serie A: Milan-Salernit ... msn

Calcio: Serie A. Doveri arbitra Frosinone-Udinese, Empoli-Roma a Massa - Calcio: serie A. Doveri arbitra Frosinone-Udinese, Empoli-Roma a Massa - Designati gli arbitri per l'ultima giornata del campionato di serie A. Riflettori puntati sulla lotta salvezza e le designazioni lo confermano. A dirigere lo scontro diretto Frosinone-Udinese, in ... sport.tiscali