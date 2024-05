Tariffa corrispettiva Gli incontri informativi per la cittadinanza

(Di martedì 21 maggio 2024) Primo incontro, questa sera alle 21, presso il River Club, in via dei Confini 162, a Capalle, per parlare della Taric, lache a partire dal 2025 sarà attiva anche a Campi. "Il principio alla base della– spiegano da Alia - implicherà una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti dagli utenti. La nuova, in grado di superare il calcolo presuntivo della Tari, verifica i comportamenti virtuosi degli utenti, valorizzando chi si impegna maggiormente nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente". Considerata l’assoluta novità del sistema e per rispondere a queste ed altre domande, in accordo con l’amministrazione comunale, Alia Multiutility ha organizzato una serie dipubblici "con l’obiettivo di essere di aiuto agli utenti nel ...

