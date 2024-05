Sonora sconfitta In Rai la sinistra va di nuovo ko

(Di martedì 21 maggio 2024) Alle votazioni per il rappresentante dei dipendenti nel Cdaper distacco la candidata di area progressista, sostenuta dalla Cgil. Confermato nel ruolo Davide Di Pietro

«Oggi è caduto un muro . È la fine del monopolio anche se qualcuno ancora fatica ad accettare la nuova realtà fatta di pluralismo anche sindacale. Oggi è una giornata storica per la Rai». E' questa la reazione di Unirai, liberi giornalisti Rai, il sindacato orientato a destra, a proposito dello sciopero di oggi proclamato da Usigrai. «Chi pretendeva di imporre la sua visione alla totalità dei giornalisti Rai - prosegue la nota della neonata associazione - è stato sonora mente sconfitto. iltempo

Swiatek vince gli Internazionali di Roma: la n.1 al mondo ha sconfitto in finale Sabalenka 6-2, 6-3 - Swiatek vince gli Internazionali di Roma: la n.1 al mondo ha sconfitto in finale Sabalenka 6-2, 6-3 - Gli Internazionali di Roma hanno una sola regina: Iga Swiatek. La polacca classe 2001 ha vinto ancora una volta la finale del torneo che si tiene sulla terra rossa della Capitale. Questa ... ilmessaggero

Giornata nera per Garcia. La Galli va al tappeto - Giornata nera per Garcia. La Galli va al tappeto - Nella prima sfida con Costa Masnaga arriva una sonora sconfitta (84-57). In evidenza solo Gori, Reggiani e Mioni. Le lombarde più determinate . . lanazione

C21 - Chiariello dopo la sconfitta del Napoli col Bologna: "Squadra senza dignità e orgoglio" - C21 - Chiariello dopo la sconfitta del Napoli col Bologna: "Squadra senza dignità e orgoglio" - Il Napoli con questa sconfitta sancisce il quindicesimo posto in classifica ... perché ormai siamo in piena autogestione, una sonora fischiata pubblica. Aizzo così le folle No, io così salvaguardo il ... napolimagazine