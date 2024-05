Lasciano la Rai e vanno a guadagnare | la bordata di Piero Chiambretto contro certi colleghi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) La crisi è la dimensione del presente.Chiambretti non la teme, anzi la cavalca. Ripartendo da un Almodovar d'annata col suo Donne sull'orlo di una crisi di nervi, omonimo del film spagnolo del 1988 e titolo del nuovo programma condotto il martedì sera in prima serata su RaiTre. Una televisione che il conduttore torinese vuole sformare. È un Chiambretti brillante quello che incontriamo alla vigilia della seconda puntata del suo nuovo show in onda domani sera che vedrà tra gli ospiti che lui chiama “interventisti”: Leo Gassmann, Paolo Mieli e l'attrice premio Oscar, Mira Sorvino. Per niente intimorito, anzi, caricato dalle critiche e forte di «apprezzamenti insospettabili di un pubblico silente che mi conferma come le persone in realtà dalla tv si aspettino altro». Esattamente quello che vuole portare lui in occasione di questo suo ritorno ...