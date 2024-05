(Adnkronos) – accordo tra Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino che si sono resi protagonisti di una lite, nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, in un locale a Milano costata al rapper la denuncia per rissa (procedibile d'ufficio), lesioni e percosse. Per queste due ultime contestazioni si può procedere solo con […] L'articolo Fedez e aggressione a Iovino , accordo tra rapper e personal trainer : niente querela proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo. Si chiuderebbe in questo modo il caso che aveva visto coinvolti il rapper ed il personal trainer, vittima di una rissa avvenuta a Milano nella notte tra il 21 ed il 22 aprile scorso. La notizia è giunta dopo un' anticipazione comparsa su Dillinger News, sito di Fabrizio Corona. Fedez e Iovino , l' accordo raggiunto Stando a quanto reso noto dall' Agenzia di stampa Ansa, Fedez e Cristiano Iovino avrebbero non solo raggiunto un accordo, ma il personal trainer avrebbe anche rinunciato ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper . blogtivvu

Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale, tra l’altro, il personal trainer rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper. A confermarlo fonti legali all’Ansa, dopo un’anticipazione comparsa su Dillinger News. Dopo il pestaggio da parte di un gruppo di 8-9 uomini, al quale sarebbe stato presente lo stesso rapper, indagato dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso, Iovino aveva rifiutato il trasporto in ospedale.

open.online