Esposto contro Comune e Provincia

(Di martedì 21 maggio 2024) L’associazione ’Altvelox’ ha depositato ieri, alla procura della Repubblica, l’ile la. Nel mirino gli impianti che sono stati installati sul territorio, impianti che secondo l’organismo di difesa dei consumatori sono privi di omologazione. "Le multe che vengono elevate da quei velox sono illegittime – sostiene Gianantonio Sottile, presidente dell’associazione che ha sede a Belluno –, vanno annullate. Abbiamo presentato ricorsouna sanzioni, sono attesi centinaia di ricorsi di automobilisti". Ildi Ferrara nel 2023 ha incassato oltre 4,6 milioni di euro per sanzioni per violazioni al codice della strada. Di questo tesoretto una fetta non certo piccola – 708.109 centesimo più, centesimo meno – rappresenta i soldi riscossi grazie ad ...

Confesercenti città di Firenze prosegue con Eike Schmidt , candidato a Sindaco per il centro-destra, una serie di incontri con chi ambisce a governare la città per i prossimi 5 anni di mandato amministrativo. Lo fa in una delle residenze storiche ...

La morte di Raisi in Iran e il Grande Gioco dei nostri tempi, tra alleanze e interessi in Medio Oriente - La morte di Raisi in Iran e il Grande Gioco dei nostri tempi, tra alleanze e interessi in Medio Oriente - La Turchia gioca una partita multipla che va dal fronte russo all’Iran. L’Arabia Saudita si sente capitale del nuovo impero arabo amico dell’Occidente. Gli USA architettano l’alleanza tra ebrei e musu ...

"Accuse sui social". Il Comune replica con una denuncia - "Accuse sui social". Il comune replica con una denuncia - Presunta diffamazione sui social a Cassano d'Adda: commenti contestati dal comune per presunte accuse infondate alla giunta e ai funzionari comunali. Denuncia scattata.