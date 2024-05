DIRETTA | Domanda GPS 2024 - come fare la domanda senza errori Risposte ai vostri quesiti QUESTION TIME con Cannas VIDEO

C'è tempo fino alle 23.59 del 10 giugno per presentare la Domanda per l'inserimento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024-2026. L'articolo DIRETTA | Domanda GPS 2024, al via le istanze: tutte le novità. Le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) [VIDEO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

Pubblicata l'ordinanza per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024-2026. Istanze a partire dalle 12:00 del 20 maggio. DIRETTA | Domanda GPS 2024, punteggi, titoli, riserva e scelta delle scuole. QUESTION TIME con Bufanini [VIDEO]

